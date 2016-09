Czas przeciąć PRL-owską pępowinę! Odtajnienie zbioru zastrzeżonego do 31 marca!

reklama

Jan Darus, szef Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej podczas briefingu prasowego podał dokładną datę odtajnienia zbioru zastrzeżonego IPN:

"Z punktu widzenia prawa zbiór zastrzeżony nie istnieje, ale może być udostępniony wówczas, gdy służby dokonają tego przeglądu. Termin ustalono na 31 marca 2017 roku - jako dzień zakończenia przeglądu. Od tej daty państwo będą mogli korzystać ze zbioru, który do tej pory był zastrzeżony".

Obecni na dzisiejszym spotkaniu ministrowie zaakceptowali szczegółowe dokumenty dotyczące przeglądu.

"Najważniejsze, że to wszystko spełnia wolę kierownictwa IPN i ministrów - do oderwania, zerwania z pępowiną peerelowską, ujawnienia wszystkich dokumentów, które sięgają do PRL"- powiedział prezes IPN, dr Jarosław Szarek. Jak dodał, jeden ze zbiorów jest stopniowo ujawniany.

