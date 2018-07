,,Czas na sąd ostateczny. Wypierd...!'' - znowu nabazgrali na Sejmie. Dziennikarka TOK FM: Malowanko

Ciąg dalszy skandalicznych zachowań protestujących pod Sejmem. Znów na budynku parlamentu pojawiły się obrzydliwe napisy.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy oraz zdjęcia, na których uwidoczniono to, co w czwartek wieczorem protestujący zrobili pod Sejmem. Po raz kolejny mamy do czynienia ze zwyczajnym wandalizmem.

„Czas na sąd ostateczny. Wypierd...!”

- takiej treści napis znalazł się na elewacji.

Co jeszcze bardziej skandaliczne – Agata Kowalska, dziennikarka radia TOK FM, którego sympatie i antypatie polityczne są naszym czytelnikom z pewnością znane, zamieszczając na twitterze film z całego zajścia, opatrzyła go komentarzem:

„Znów malowanko na ścianie Sejmu od Wiejskiej. Policja otoczyła malarzy”.

I pomyśleć, że ludzie ci rzekomo walczą o „demokrację” w Polsce (zupełnie jakby jej brakowało). Tymczasem nie mają jakiegokolwiek poszanowania dla polskiego prawa.