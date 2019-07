Czas na REWOLUCJĘ w polskich kolejach! Powstanie 1.6 tys. km nowych tras

"My chcemy wyrysować kolej na nowo, tak by CPK stało się naprawdę centralnym portem. To tu będą zatrzymywać się wszystkie główne pociągi w Polsce. Naprawdę nie może być tak, że podróż z Rzeszowa do Szczecina koleją trwa tyle, co lot do Australii(...) Najkrótsze połączenie to, jeśli się nie mylę, 11 godzin(...)Tymczasem do Pekinu doleci pan w 8 godzin 40 minut, do Singapuru dłużej, ale z grubsza tyle, ile pociąg z Rzeszowa do Szczecina"-przekonywał pełnomocnik ds. CPK.