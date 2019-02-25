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,,Czas na kolanach iść do Brukseli!'' Oda do Platformy. Posłuchajmy tego jeszcze raz 25.02.2019, 9:05
platforma obywatelska
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screenshot Facebook - Henryk Zygmunt

,,Czas na kolanach iść do Brukseli!'' Oda do Platformy. Posłuchajmy tego jeszcze raz

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