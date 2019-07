Czarzasty wybuchł: Co wy, k…, chcecie od SLD?

- Rozumiem, że można nie iść z lewicą, ale co zrobi PSL z Nowoczesną. Porozmawiajmy o aborcji. Obok PO przemyka Barbara Nowacka. Zapytajmy się jej: Barbaro, co myślisz o dopuszczalności aborcji do 12 tygodnia? To bardzo ważne – odpowie. Czyli co PSL powie wszyscy wyżej wymienieni precz. A jest jeszcze pan Jażdżewski .A kim jest Jażdżewski? Socjaldemokratą? Szefem liberalnego think tanku. Wszyscy pamiętamy, co powiedział, a kto siedział obok? Donald Tusk, nic nie znacząca w Europie postać. On też precz? Kto siedział przy Jażdżewskim i Tusku. Władeczek Kosiniak i jego sekretarz generalny Zgorzelski. Mogli wstać i wyjść, ale siła miłości do Tuska zwyciężyła? Można się tym bawić i obwiniać SLD, ale ludzie to widzą. Więc, co wy k… chcecie od SLD? - dodaje