Czarzasty o przyszłości KE: ,,Nie ma co z siebie idioty robić''

Artur 7.6.19 9:02

Niestety Panie Czarzasty, trochę za późno na takie stwierdzenia. Gdy bierze się udział w koalicji, której jedynym celem jest zablokowanie czy też niedopuszczenie do poważnych reform naszego kraju, to zasługuje się na miano politycznego łobuza lub politycznego idioty. A jak lewica idzie do wyborów w jednej koalicji z rzekomą prawicą to już totalne nieporozumienie. Zeszmacenie się PO w tej koalicji jest zaraźliwe.



Czy obecny program PO polegający na decentralizacji, czyli likwidacji Polski jest też waszym programem? To wcale nie dziwi, bo bolszewicki ZSRR nienawidził państw narodowych.