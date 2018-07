Czarzasty do Schetyny: Grzesiek, stuknij się w łeb!

W ostatnich dniach "iskrzy" między liderami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. Włodzimierz Czarzasty z SLD jest przekonany, że tylko jego formacja będzie w stanie rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość i postawić polityków obecnego rządu przed sądem.

"To nie jest teatr. Ja to zrobię, bo Schetyna jest za miękki w tej sprawie. Wprowadzę SLD do Sejmu i was rozliczę"-odgrażał się Czarzasty w programie Wirtualnej Polski. W jaki sposób lider SLD zamierza to zrobić? Po dojściu jego formacji do władzy chce stworzyć takie prawodawstwo, aby móc pociągnąć do odpowiedzialności konkretne osoby za łamanie prawa, a także- osoby, które podejmowały wyroki niezgodne z prawem.

"Powinien być to Trybunał Stanu- w zależności od kwalifikacji czynu- bądź prokuratura lub sąd"- ocenił polityk. Następnie zaapelował do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetyny, aby ten "stuknął się w łeb". Poszło o wybory samorządowe.

"Grzesiek stuknij się w łeb, poprzyj tego naszego Sutryka, zgłaszanego przez Rafała Dutkiewicza, przez nas również i przestań się wygłupiać"- powiedział przewodniczący SLD, przekonując Platformę Obywatelską, aby wycofała się z wyborów we Wrocławiu i poparła kandydata Sojuszu.

Schetyna odpowiedział mu na Twitterze:

"Nie wygłupiają się ci, którzy idą ramię w ramię przeciwko PiS. Zapraszam do współpracy z #KoalicjaObywatelska ✌"

"Namawiam Twoją Partyjną Koalicję Obywatelskę do współpracy.Namówiłem w Łodzi,Lublinie i Rzeszowie.Z niechęcią przyjąłeś zaproszenie w Krakowie.Czekam na was z Sutrykiem we Wrocławiu.Oplułeś razem z PiSem Biedronia.Nie chcesz dogadać się w Wawie.Nie mów o tym. RÓB!"-zripostował Włodzimierz Czarzasty.

.@SchetynadlaPO namawiam Twoją Partyjną Koalicję Obywatelskę do współpracy.Namówiłem w Łodzi,Lublinie i Rzeszowie.Z niechęcią przyjąłeś zaproszenie w Krakowie.Czekam na was z Sutrykiem we Wrocławiu.Oplułeś razem z PiSem Biedronia.Nie chcesz dogadać się w Wawie.Nie mów o tym. RÓB!

— WłodzimierzCzarzasty (@wlodekczarzasty) 30 lipca 2018

yenn/Wp.pl, Twitter, Fronda.pl