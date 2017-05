Arkadiusz Czartoryski dla Frondy: Tusk musi obwieścić w Unii, że PiS miał dobry plan na uchodźców

reklama

Arkadiusz Czartoryski, źr. TV Republika reklama

Luiza Dołęgowska: Dlaczego Platforma Obywatelska nagle zmienia front - chociażby w kwestii uchodźców - zaprzecza ustami pana Grzegorza Schetyny, że nie jest za zapraszaniem ich do Polski, a pan Tomasz Siemoniak mówi: Wmawia się ludziom, że Platforma była za przyjmowaniem uchodźców (..)'' i daczego nawet pan Hadacz robi woltę i mówi, że ,,Platforma Obywatelska była grupą przestępczą'', i o fenomenie PiS-u. Co Pan o tym sądzi?

Arkadiusz Czartoryski, poseł Prawa i Sprawiedliwości: Pan Hadacz z pewnością wymaga opieki i pomocy. Natomiast jeśli chodzi o pana Schetynę, to właśnie odtwarzam sobie jego wypowiedź i przecieram oczy ze zdumienia. Sytuacja jest taka, że Platforma ostentacyjnie popierała uchodźców, mało tego - popierała krytykę Polski na forum Unii Europejskiej, za brak solidaryzowania się Polski z Europą Zachodnią w polityce masowego ,,otwierania drzwi'' uchodźcom i przyjmowania ich w nieograniczonej liczbie. Posłowie PO twierdzili przecież, że jesteśmy przygotowani na znacznie większą liczbę uchodźców niż te deklaracje, które padały w pierwszym okresie. Była to polityka jasna, oczywists i dla wszystkich zrozumiała, wewnątrz kraju oraz na zewnątrz. Raptem pan Schetyna mówi, że jest to oczywiste, że są przeciwni i nie chcą, żeby imigranci tu przyjeżdżali.

Skąd zmiana stanowiska, czy czarne to białe dla Platformy, przecież nawet dziecko zauważy, że coś tu nie gra ,,w zeznaniach''?

Platforma Obywatelska raz jeszcze potwierdziła, że jest wydmuszką ideową, nie mają żadnego programu, żadnych poglądów i zachowują się jak chorągiewki na wietrze - czyli zgodnie z tym, jakie są aktualnie nastroje społeczne. Zwykła akcja pod publiczkę. Niech w takim razie teraz pan Donald Tusk podejmie szeroką akcję - skoro pan Schetyna na poważnie wypowiedział się w tej kwestii do redaktora TVP - i rozpocznie intensywną ofensywę dyplomatyczną na forum Unii Europejskiej, żeby odwrócić politykę Unii w stosunku do uchodźców i postawić Polskę jako przykład polityki rozsądnej w tym zakresie .

Warto jeszcze raz przypomnieć czytelnikom Frondy i nie tylko, że Polska pomaga ludziom w krajach dotkniętych wojną, głodem bądź innymi klęskami, wysyłając przede wszystkim swoich ekspertów, oficerów, żołnierzy Straży Granicznej a także wysyła pomoc w postaci produktów żywnościowych czy pieniędzy. Już nie mówię o Kościele, który pomaga nieprzerwanie, nie tylko w ostatnich latach, ale na przestrzeni dziesiątek lat. W związku z kryzysem w Syrii i z kryzysem w krajach Afryki Północnej, Kościół i tu systematycznie pomaga, zaś Polacy wykazują się w tym względzie ogromną ofiarnością kościelną, największą zresztą w Europie. To są rzeczy, które powinny być kontynouwane, ale powinny być również przedstawiane jako alternatywa na forum Unii Europejskiej. Rozumiem, że pan Donald Tusk teraz powie 'przepraszam' i pochwali polski rząd oraz będzie stawiał naszą politykę jako wzór do naśladowania. Jeśli nie, to okazuje się, że mamy do czynienia z partią- chorągiewką, która zmienia poglądy tak, jak wiart zawieje.

W jakim kierunku podąży teraz Platforma Obywatelska i czy w końcu przyzna, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze rządzi?

Kiedy pani Beata Mazurek, rzecznik PiS zapytała o Platformę o konkretne programy, z reguły bardzo ostro przez PO krytykowane - chociażby program przywrócenie wieku emerytalnego, czy 500 Plus - padły odpowiedzi, które można wielokrotnie powtarzać i przytaczać. To były wypowiedzi przywódców Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzili, że w ogóle nie ma pieniędzy na tego typu programy, albo że jest niemożliwe przyrócenie poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego. Teraz nagle okazuje się, że i z tego się wycofują albo w ogóle nie odpowiadają, albo nabierają wody w usta czy też wpadają w panikę, bo nie potrafią odpowiedzieć konkretnie na to pytanie.

Poważna partia, która robi manifestację w Warszawie powinna się przygotować na najbardziej fundamentalne i proste pytania programowe, które interesują Polaków.

Czy po takich sytuacjach Platforma Obywatelska może jeszcze być uważana za poważnego gracza politycznego?

Na pewno nie mamy do czynienia z partią poważną, kiedy lider, pan Grzegorz Schetyna zakpił i zażartował sobie z pani Ewy Kopacz, z pana posła Tomczyka, z pana posła Szczerby, z pana Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Postawił swoich kolegów w niezywkle dowcipnej i kompromitującej sytuacji.

Dziękuję za rozmowę.

11.05.2017, 19:10