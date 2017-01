Czarny czosnek w profilaktyce antynowotworowej

W wyniku długotrwałego procesu większość alliny ulega przekształceniu do innych związków, w związku z czym nie powstanie z niej allicyna, uznawana za najsilniejszą substancję bakteriobójczą z czosnku. Dlatego przy ostrych infekcjach lepiej się sprawdzi świeży czosnek, który ten związek zawiera w wysokim stężeniu. Podczas fermentacji z alliny powstaje jednak już wspomniana S-allilocysteina, silny przeciwutleniacz. Czarny czosnek zawiera 5,8 mg S-allilocysteiny (SAC) a świeży czosnek 0,32 mg tej substancji. Co ciekawe, S-allilocysteina występująca w dużym stężeniu w czarnym czosnku wspomaga przyswajanie allicyny – dlatego przy infekcjach dobrym pomysłem może być jednoczesne spożywanie czarnego i świeżego czosnku, dzięki czemu więcej allicyny zostanie wykorzystane przez organizm do walki z patogenami.