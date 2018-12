Czarny czosnek odmładza, daje wigor i niszczy raka

Czarny czosnek to produkt naturalny, sfermentowany. Okazuje się, że ma naprawdę niesamowite właściwości zdrowotne - a przy tym intrygujący, pozbawiony ostrości smak!



Najważniejsze, dotychczas wykazane działania czarnego czosnku są następujące:



Obniża poziom całkowitych lipidów, trójglicerydów i cholesterolu we krwi, korzystny przy miażdżycy i innych schorzeniach układu krwionośnego oraz przy cukrzycy

Wykazuje działanie hepatoprotekcyjne (chroni komórki wątroby)

Wykazuje działanie przeciwzapalne

Może być korzystny przy niektórych nowotworach (szczególnie rak prostaty, przełyku) i w profilaktyce nowotworowej.

Wpływa na obniżenie ciśnienia krwi

Wzmacnia odporność, wspomaga układ immunologiczny, działa immunomodulacyjnie

Ze względu na spowalnianie procesów starzenia może mieć wspomagające działanie w wielu chorobach przewlekłych jak np. choroby serca czy reumatoidalne zapalenie stawów.

Wstępne badania wskazują też na korzystny wpływ czarnego czosnku na poprawę zdolności poznawczych w takich chorobach jak np. choroba Alzeihemera, poza tym posiada działanie neuroprotekcyjne.

Przeciwdziała procesom starzenia



Co ciekawe, czarny czosnek ma działanie lekko pobudzające, dodaje energii, dlatego lepiej jeść go rano lub w ciągu dnia, a nie na noc.





W wyniku długotrwałego procesu większość alliny ulega przekształceniu do innych związków, w związku z czym nie powstanie z niej allicyna, uznawana za najsilniejszą substancję bakteriobójczą z czosnku. Dlatego przy ostrych infekcjach lepiej się sprawdzi świeży czosnek, który ten związek zawiera w wysokim stężeniu. Podczas fermentacji z alliny powstaje jednak już wspomniana S-allilocysteina, silny przeciwutleniacz. Czarny czosnek zawiera 5,8 mg S-allilocysteiny (SAC) a świeży czosnek 0,32 mg tej substancji. Co ciekawe, S-allilocysteina występująca w dużym stężeniu w czarnym czosnku wspomaga przyswajanie allicyny – dlatego przy infekcjach dobrym pomysłem może być jednoczesne spożywanie czarnego i świeżego czosnku, dzięki czemu więcej allicyny zostanie wykorzystane przez organizm do walki z patogenami.