,,Czarnny protest'',. ,W Watykanie jedzą dzieci i piją ich krew'

Wczorajsze ,,czarne protesty'' upłyneły pod znakiem absurdu - to jasne. Szatan potrafi tylko nieudolnie naśladowań i wykoślawiać, a że to właśnie on - za zagraniczne pieniądze, oczywiście... - inspirował protesty ,,w obronie kobiet'', a raczej: za wolnością zabijania nienarodzonych, nikt nie wątpi.

Przykładów skrajnego oderwania od rzeczywistości protestujących daleko szukać nie trzeba, bo świadczy o nich każdy niemal transparent prezentowany przez ,,czarne feministki''. Ale jedno nagranie dostępne w internecie bije wszystkie rekordy...

O co chodzi? Dowiadujemy się z niego, że przyczyną ,,gniewu kobiet'' są między innymi... uwaga... wszechobecne zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego. One wpędzają kobiety w niepokój. Ale na tym nie koniec. Inna uczestniczka protestów przekonuje, że w Watykanie zabija się dzieci, je ich mięso i pije ich krew. Tak, tak. I właśnie dlatego ,,klechy'' zmuszają kobiety do rodzenia.

Śmiać się czy płakać? Chyba to drugie...