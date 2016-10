Czarni mordercy: k. kalek, bękartów, dzieci z wadami

reklama

Malarka Bakuła poparła „czarny protest”, bo jest „przerażona” sytuacją kobiet w Polsce. Dodała, że projekt Ordo Iuris zagraża wszystkim kobietom, a jej konsekwencją będzie „kupa kalek, bękartów oraz dzieci z wadami”.

Od kilku dni zwolennicy aborcji zachęcali innych, aby nie szli do pracy i w ten sposób protestowali przeciwko zaostrzeniu prawo niedopuszczającego do mordowania nienarodzonych dzieci. Do akcji chętnie włączyli się politycy w opozycyjnych partii: Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Wielu uczniów, licealistów i studentek było wręcz zachęcanych do wzięcia wolnego w szkołach i pracy aby w owym marszu uczestniczyć.

Hanna Bakuła pytana przez jeden z tabloidów stwierdziła, że przyłączy się do „czarnego protestu”.

„Byłam na wszystkich demonstracjach KOD-u. Chodziłam z listą z najłagodniejszą wersją ustawy antyaborcyjnej. Jestem przerażona i oburzona. Jak to się nie uda, to będę do końca życia chodziła na czarno. Każda kobieta albo jest kobietą, albo ma córkę, matkę, wnuczkę, siostrę, przyjaciółkę. To ustawa, która zagraża wszystkim kobietom. Jeżeli to się odpuści, to będzie kupa kalek, bękartów, dzieci z wadami. Kupa samobójstw i zabójstw. Jeśli ktoś tego nie rozumie, bardzo mu współczuję” powiedziała Bakuła.

Oto prawda o ludziach popierających mordowanie. Z obfitości serca mówią usta. Patrząc na te serca nie można mieć wątpliwość, że pochodzą od złego.

TZW/Fronda

3.10.2016, 18:03