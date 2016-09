Czarnecki: Zmiany potrzebne, aby rząd działał szybciej

reklama

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki był gościem radiowej "Trójki", gdzie komentował ostatnie zmiany w rządzie.

Jak przekonywał europosel PiS, roszady dokonane w ostatnich dniach przez premier Beatę Szydło są potrzebne do tego, aby rząd działał szybciej i sprawniej.

Jak mówił:

"Zmiana została podyktowana tym, by rząd działał szybciej, bardziej zdecydowanie. By proces decyzyjny był szybszy".

W wyniku decyzji podjętych przez premier Beatę Szydło Paweł Szałamacha przestał być Ministrem Finansów, a Mateusz Morawiecki, minister rozwoju, ma przejąć kompetencje Szałamachy, łącząc oba stanowiska.

Ryszard Czarnecki komentował powody, dla których zdecydowano się na to, a nie inne posunięcie:

"Chodziło o uproszczenie i przyspieszenie procesu decyzyjnego w obszarze gospodarczym. Jeżeli będzie za to odpowiadała w rządzie jedna osoba, konkretnie wicepremier, szef Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, szef superresortu gospodarki, to będzie to dla tego procesu decyzyjnego lepiej" - podkreślił w audycji "Salon polityczny Trójki" Ryszard Czarnecki.

emde/polskieradio.pl

29.09.2016, 16:15