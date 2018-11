Czarnecki: Źdźbło w polskim oku, belka w...

"Gdy słyszę idiotyczne komentarze francuskich dziennikarzy o Biało-Czerwonym Marszu czy „prawicowej Polsce”, natychmiast rzucam się przypominać, jak wielkie były straty materialne(...) właśnie we Francji w dniu jej święta narodowego, 14 lipca – i zapraszam do porównania tego z imponującym spokojem i praktycznie zerowymi stratami 11 listopada"- pisze europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki w swoim sobotnim felietonie w "Gazecie Polskiej Codziennie".

Brytyjski dziennikarz pyta mnie o to, czy wspólna manifestacja polskiego rządu i prezydenta RP z „skrajną prawicą” oznacza, że władze skręcają w prawo.

Odpowiadam, że skrajna prawica w Polsce nie ma żadnego poparcia w wyborach (brytyjska jest reprezentowana w Parlamencie Europejskim…), a akurat Zjednoczone Królestwo to kraj o największej spośród państw członkowskich UE liczbie zamachów terrorystycznych, których autorami byli prawicowi ekstremiści. Gdy słyszę idiotyczne komentarze francuskich dziennikarzy o Biało-Czerwonym Marszu czy „prawicowej Polsce”, natychmiast rzucam się przypominać, jak wielkie były straty materialne (zniszczone i spalone samochody, sklepy, itd.) właśnie we Francji w dniu jej święta narodowego, 14 lipca – i zapraszam do porównania tego z imponującym spokojem i praktycznie zerowymi stratami 11 listopada.