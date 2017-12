Czarnecki: Uważam, że Macierewicz pozostanie szefem MON

„Uważam, że w tym nowym rządzie Antonii Macierewicz jako szef MON będzie” - powiedział dziś na antenie radia RMF FM wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.

Dodał również, że skład gabinetu będzie wypadkową decyzji prezesa PiS.

Wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego zaplanowano na wtorek. Wczoraj prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję rzędu Beaty Szydło oraz desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera.

Jak podkreślił Czarnecki, jego zdaniem Antoni Macierewicz jako szef MON to dla Morawieckiego „oczywista oczywistość”.

„To będzie rząd, który będzie wypadkową - mówię to bardzo wprost - (...) decyzji, które będą zapadały we władzach Prawa i Sprawiedliwości a także we władzach naszych koalicyjnych partii”

- zaznaczył Czarnecki.

Podkreślił, że prezes PiS ma tu bardzo istotny głos, ale premier Mateusz Morawiecki będzie miał wpływ na decyzje personalne.

dam/RMF FM,Fronda.pl