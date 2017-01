Czarnecki: Tusk ma wiele masek, jedną z nich jest polityk opozycyjny

reklama

"Donald Tusk ma parę masek. Jedną z tych masek jest polityk opozycyjny w Polsce, a nie tylko jest to szef RE. Te dwie wystarczą. Teatr maskowy" - mówił Ryszard Czarnecki o byłym polskim premierze.

Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, był gościem Konrada Piaseckiego w Radiu Zet. Mówił o nastawieniu Donalda Tuska do obecnej władzy w Polsce:

„Donald Tusk jest politykiem opozycyjnym, nie wiem, czy po 16:00, jak kończy prace w RE, ale na pewno chyba ma dość emocjonalnie negatywny stosunek do obecnej władzy w Polsce. Szkoda. Minister Waszczykowski już powiedział [ws. wsparcia dla Tuska]. Powiedział, że czekamy na pomysły Tuska na swoją drugą kadencję, jakie ma plany, co może zrobić dla Polski, chociaż nie ukrywam, że fakt, iż poparł propozycje KE aby kraje, które nie chcą przyjmować imigrantów, karać grzywną, to by znaczyło, że Polska miałaby zapłacić 3 mld euro” - powiedział Ryszard Czarnecki.

16.01.2017, 9:40