Czarnecki: To Clinton zbliżyła USA do Kremla. Dla Polski nadchodzi dobry czas

"Polska uszanuje każdy wybór Amerykanów. Jestem przeciwko demonizowaniu Donalda Trumpa. Pani Clinton jako sekretarz stanu USA była twarzą resetu amerykańsko-rosyjskiego. To ona odpowiadała za zbliżenie Białego Domu z Kremlem, a na ołtarzu współpracy amerykańsko–rosyjskiej sprzedano Polskę. To był wielki błąd Ameryki. Ówczesna sekretarz stanu Hillary Clinton za to odpowiadała" - powiedział na antenie TVP Info wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki.

"Establishment polityczny, któremu wojnę wydał Donald Trump, trzymał mocno kciuki za Clinton. Ci sami ludzie, którzy atakują polskie władze, bardzo mocno wspierali Clinton, a atakowali Trumpa. Pani Clinton w przeszłości blisko współpracowała z Rosja, co nie było dla nas dobre" - dodał polityk.

"Doradcy Trumpa, których znam, są sceptyczni wobec Rosji. Nie boję, że Donald Trump zmieni politykę wobec Rosji. Jestem pewny, że nie będzie ingerował w nasze wewnętrzne polskie sprawy. Nie demonizujmy Trumpa" - stwierdził.

"Nadchodzi dobry czas relacji polsko-amerykańskich" - podsumował Czarnecki.

ol/TVP Info

9.11.2016, 8:55