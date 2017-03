Czarnecki: Sukces polskiego rządu oraz Grupy Wyszehradzkiej

reklama

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki ocenił przyjęcie Deklaracji Rzymskiej jako sukces polskiej demokracji i polskiego rządu.

Czarnecki był gościem programu "Woronicza 17" w TVP INFO.

Wiceprzewodniczący PE stwierdził, że bardzo istotny jest wydźwięk deklaracji, w której nie ma mowy o "Europie dwóch prędkości":

"To, że wbrew temu, co mówiono w Wersalu, poszczególni liderzy UE, nie ma stwierdzenia o Europie dwóch prędkości czy wielu prędkości, tylko jest mowa o Europie niepodzielonej. To dobrze dla krajów nowej UE. Liderem tych państw jest Unia Europejska".

Jak dodawał:

"To sukces polskiej dyplomacji i polskiego rządu, także Grupy Wyszehradzkiej, że udało się takie zapisy znaleźć i szkoda, że opozycja zamiast cieszyć się z tych sukcesów, gratulować rządowi, że wspólnie dla Polski te rzeczy potrafił skutecznie przeprowadzić, to szuka dziury w całym".

emde/300polityka.pl

26.03.2017, 14:11