Czarnecki: Słaba Rosja, naiwny Zachód

Gra Rosji jest ta sama od wieków: własnym obywatelom trzeba pokazać, że Zachód ma wrogie zamiary albo, co gorsza, gardzi „Matiuszką-Rassiją”.

Dlatego Putin parlamentarzystom FR mówi: „Nie dopuścimy, by nas lekceważono”. Oczywiście nie wierzy w to co mówi, bo wie, że USA i Europa nie tylko nie lekceważą Moskwy, ale nawet zdecydowanie ją ... przeceniają. Tak: przeceniają. Dziś bowiem Kreml ma najgorszą sytuację ekonomiczną od 20 lat, upadły tam tysiące firm i setki banków, bardzo wzrosło bezrobocie i jednocześnie spadła wartość rubla, dramatycznie spadła wartość eksportu ‒ bo na łeb, na szyję poleciały ceny ropy i innych surowców energetycznych, stanowiących aż połowę (!) dochodów Rosji z eksportu. Co więcej, w najbliższych paru latach ceny te znacząco nie wzrosną i dalej Moskwa nie będzie mogła spiąć budżetu. Tymczasem Zachód, zamiast ‒ wykorzystując osłabienie Kremla ‒ docisnąć śrubę, jak Ronald Reagan w latach 1980. i sprowadzić judokę Putina do parteru, przeszacowuje znaczenie Rosji, dowartościowuje ją i chce się układać na warunkach dużo lepszych dla FR, niż te, które mogłyby być przy zachowaniu zimnej krwi i zdrowego rozsądku.

Na Moskwę trzeba uważać, trzeba się zbroić i być przygotowanym na wszystkie okoliczności ‒ ale ciężkim grzechem jest być ślepym na jej obecną słabość.

*pełna wersja komentarza, który ukazał się w „Gazecie Polskiej Codziennie” (03.12.2016)

Ryszard Czarnecki

4.12.2016, 10:15