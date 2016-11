Czarnecki punktuje UE: Za mało demokracji!!!

reklama

Pełny polski tekst wystąpienia Ryszarda Czarneckiego w języku angielskim na ostatniej sesji PE w Strasburgu, gdzie - jako sprawozdawca- przedstawił raport dotyczący nieudzielenia absolutorium dla Rady i Rady Europejskiej .





Absolutorium dla Rady i Rady Europejskiej jest głównym problemem procedury udzielania absolutoriów instytucjom i agendom unijnym. Powtarzające się dotychczas trudności w ramach procedur udzielania absolutorium, które wynikały z braku współpracy ze strony Rady doprowadziły do odmowy udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady na lata budżetowe 2009, 2010, 2011 i 2013 oraz odroczenia decyzji dotyczącej udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium za rok budżetowy 2014.

Rada nadal milczy odnośnie uwag przedstawionych przez Parlament w rezolucji absolutorium z dnia 28 kwietnia br. na temat tendencji z poprzednich lat wskazujących na duże przeniesienia środków - wysoki wskaźnik niewykorzystanych środków, jak również poważne transfery w ramach linii budżetowych. Można było uniknąć tych problemów, za pomocą lepszego planowania budżetu. Ponadto Rada nadal nie przyjęła Kodeksu postępowania, który jest niezbędny dla przejrzystości i uczciwości instytucji. Zasady informowania o nieprawidłowościach (sygnalizowanie), powinny zostać wdrożone przez Radę, poprzez wprowadzenie ich do kodeksu postępowania bez dalszej zwłoki.

Co do transparentności: Rada powinna ujawnić odpowiednie dokumenty i wprowadzić jasny system raportowania, który umożliwi wykonywanie pracy w sposób otwarty i przejrzysty. Rada musi zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do negocjacji. Brak przejrzystości w odniesieniu do procesu legislacyjnego, negocjacji, i spotkań w ramach Rady, rozmów trójstronnych i trilogów przede wszystkim narusza prawo obywateli Unii do informacji i przejrzystości i staje się powodem do niepokoju, ze istnieje deficyt demokracji w instytucjach unijnych. Rada powinna dołączyć się do rejestru służącego przejrzystości Unii dla zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności instytucji.

Ponadto Rada powinna dostarczyć informacje dotyczące procesu modernizacji administracyjnej. Czy Rada naprawdę wprowadziła proces modernizacji zmierzający do nowoczesnego zarządzania za pomocą skutecznych metodą zarządzania? Chcielibyśmy dostać informację na temat procesu modernizacji administracyjnej i poznać spodziewany wpływ na budżet Rady.

Wzywamy również Radę do opracowania szczegółowych wytycznych antykorupcyjnych.

Wszystkie te pytania skierowane do Rady i Rady Europejskiej pozostają bez odpowiedzi. Rada nie uczestniczy w procedurze kontroli budżetowej, nie daje odpowiedzi na pisemne pytania zadawane przez Komisję Kontroli Budżetowej PE. Rada nie uczestniczy w przesłuchaniach lub debatach dotyczących kontroli budżetowej odnośnie Rady. Co najważniejsze , Rada Europejska ani Rada nie przekazują Parlamentowi swoich rocznych sprawozdań z działalności, co jest niedopuszczalne i szkodliwe dla reputacji instytucji UE. Brakuje informacji o kosztach poniesionych w odniesieniu do polityki budynków. Prosimy raz jeszcze o sprawozdania z postępu prac i szczegółowy podział kosztów poniesionych do tej pory. Budowa budynku „Europa” znacznie została opóźniona, więc Rady powinna dostarczyć informacji o kosztach związanych z opóźnieniem zakończenia tego budynku.

Przypomnijmy tutaj pogląd Komisji Europejskiej wyrażony w styczniu 2014 r., że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych przez Parlament w ramach udzielania absolutorium oraz że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium. Komisja stwierdziła, ponadto, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetu pozostałych instytucji oraz że udzielanie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszałoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonania jej sekcji budżetu. Prowadzenie właściwej kontroli wydatków wymaga odpowiedniej współpracy Parlamentu z Radą. Brak takiej współpracy skutkuje odrzuceniem absolutorium.

11.11.2016, 18:50