Czarnecki: Kto chce biczować Polskę w PE

Czarnecki stwierdził, że jest to - już po raz czwarty - "krzyżowanie Polski i stawianie pod pręgierzem". Przypomniał jednak, że w PE debaty toczyły się także o innych krajach europejskich, choćby o Niemczech, Włoszech czy Francji.. "I jakoś nie przeszkodziło to tym krajom funkcjonować. Dziury w niebie nie będzie, jak ta debata się odbędzie" - powiedział. Czarneckki dodawał, że polscy wyboru powinni dobrze wiedzieć, kim są niektórzy w naszej polityce... Ludzie, którzy chcą, by zagraniczna instytucja Polskę biczowała i krytykowała...

"Jeżeli z taką inicjatywą wychodzi frakcja liberałów, a częścią partii ALDE jest partia Nowoczesna Ryszarda Petru to oznacza, że ugrupowanie, które funkcjonuje w Polsce równocześnie stara się wykorzystać instytucję międzynarodową do ataku na własny kraj" - powiedział Czarnecki.