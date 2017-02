Czarnecki: Entuzjastycznie o Polsce

reklama

fot. L. Plewnia, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr reklama

Na poważanym brytyjskim portalu o profilu konserwatywnym „The Spectator” ukazał się tekst, który na pewno nie będzie zauważony przez opozycję w Polsce. Dlaczego? Bo bardzo dobrze mówi o naszym kraju – a to zupełnie nie w smak „tercetowi egzotycznemu”: Kijowski, Petru, Schetyna.

Tercet ów, staje się zresztą na naszych oczach Trójkątem Bermudzkim... Autor artykułu, Ed West pisze, że po Brexicie i w związku ze wzrostem gospodarczym Polski coraz więcej naszych rodaków, którzy osiedlili się w ostatnich latach w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podejmie decyzję o powrocie do Polski. Czytamy, że paradoksalnie to więcej Brytyjczyków może już wkrótce osiedlać się w Polsce niż Polaków na Wyspach! „The Spectator” przypomina historię z XVII wieku, gdy na terenie naszego państwa ‒ Rzeczpospolitej osiedliło się 30 tysięcy Szkotów, sugerując, że być może będziemy niedługo świadkami podobnego exodusu. Brytyjski portal zauważa wysoki poziom polskiej edukacji i to, że młodzi Polacy wykształceniem właśnie konkurują z innymi nacjami, wreszcie, że zaletą Polski jest brak zamachów terrorystycznych, co sugeruje nie wprost.

W powodzi negatywnych i zawistnych komentarzy o naszej ojczyźnie warto zauważyć także i te, które oddają nam to, co się Polsce należy.

Ryszard Czarnecki

*komentarz ukazał się w „Gazecie Polskiej Codziennie” (25.01.2017)

26.02.2017, 11:15