Czarnecki: Atakują nas, bo Polska jest coraz silniejsza

„Amerykanie bardzo mocno atakują rosyjsko-niemiecki projekt Nord Stream. To nam sprzedają broń. To nam sprzedają gaz. Następuje dywersyfikacja źródeł energetycznych. To pokazuje, że polska polityka stała się polityką kraju dużo silniejszego” - mówił dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.