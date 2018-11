Ryszard Czarnecki: Ambasador USA w Polsce przekroczyła granice

„To, że amerykański ambasador dba o własne firmy, to norma. Chodzi o to żeby nie przekraczać pewnych granic. Mam wrażenie, że pani ambasador te granice przekroczyła” - stwierdził dziś Ryszard Czarnecki odnosząc się do listu, jaki ambasador USA Georgette Mosbacher napisała do premiera Mateusza Morawieckiego.