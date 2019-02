Czarne chmury nad Bartłomiejem M. Oto, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące!

Dwaj znani bokserzy: Artur Szpilka i Tomasz Gargula odbywali kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, to właśnie tam najbliższe trzy miesiące spędzi były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, Bartłomiej M., zatrzymany w poniedziałek przez CBA. "To nie Marriott, to horror!"- ostrzegają bokserzy.