Czarna rzepa: Zdrowie, długie życie, uroda i krzepa!!!

Co wiemy o czarnej rzepie? Prawie nic. A okazuje się, że czarną rzepę znano już w starożytnym Egipcie, o czym świadczyć mogą hieroglify na egipskich piramidach – podawano ją wraz z czosnkiem i cebulą robotnikom budującym piramidę Cheopsa.

Czarna rzepa jest tak naprawdę odmianą rzodkiewki i tak samo jak ona ma dość ostry, charakterystyczny smak. Dzięki wyrazistemu smakowi możemy z powodzeniem stosować ją jako dodatek do kanapek – zamiast zwykłej rzodkiewki, pomidora czy ogórka. Taka zamiana na czarną rzepę może przynieść nam wiele korzyści dla zdrowia. Ale co najważniejsze, czarna rzepa posiada mnóstwo bogatych składników dla naszego organizmu.

I tak Czarna rzepa dostarcza nam: potas, wapń, magnez, fluor, żelazo, cynk, witaminy C, A, B, błonnik. Poza tym zawiera enzymy, białka i fitincydy – substancje bakteriobójcze.

A co może leczyć czarna rzepa? Np:

- czarna rzepa leczy schorzenia wątroby, woreczka żółciowego i niestrawności, to właśnie na jej bazie produkowany jest lek raphacholin,

Mimo tak dobrego wpływu są pewne przeciwwskazania do spożywania czarnej rzepy. Są to: silna niewydolność serca, nerek, nadkwaśność lub wrzody żołądka, nieżyt jelita cienkiego. Jeżeli cierpimy na jakieś z tych schorzeń, lepiej rzepę omijać.

sól, pieprz do smaku.

PRZYGOTOWANIE: Obieramy i płuczemy rzepę, marchew. Rzepę ścieramy na tarce o drobnych oczkach, skrapiamy sokiem z cytryny, dodajemy odrobinę soli i mieszamy. Na tarce ścieramy również marchew i jabłko (jabłko na grubych oczkach). Drobno kroimy cebulę. Dodajemy śmietanę, majonez i pieprz. Mieszamy i odstawiamy na ok 10 minut. Surówka jest doskonałym dodatkiem do obiadu.

jajko (do dekoracji).

ok 2 kg rzepy,

PRZYGOTOWANIE: Rzepę obieramy i kroimy w ósemki. Gotujemy w lekko osolonej wodzie przez ok 30 minut. W tym czasie obsmażamy pokrojone w kostkę mięso. Ugotowaną rzepę odcedzamy, dodajemy do mięsa i razem dusimy przez 45 minut. Wlewamy śmietanę wymieszaną z mąką. Mieszając, doprowadzamy do wrzenia. Na wolnym ogniu dusimy jeszcze 5 minut.