Czaputowicz:Oczekujemy, że Izrael wycofa się z antypolskich wypowiedzi Katza

- Nie przystoi jemu jako dyplomacie stosowanie takich porównań, one są niewłaściwe, obarczające odpowiedzialnością naród polski za antysemityzm. To, oczywiście, nie jest akceptowalne i powszechna krytyka na świecie tej wypowiedzi dowodzi tego, że my mamy podstawy do oczekiwania zmiany tego postępowania. Takie głosy radykalne mogą się pojawić, ale jeżeli jest to głos osoby, która pełni funkcję ministra spraw zagranicznych, to jest to bardzo niepokojące - powiedział szef MSZ.