Czaputowicz spotkał się z Timmermansem. ''Osiągnęliśmy wiele zbieżnych punktów''

Zakończyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 19. Na antenie TVP Info szef MSZ podkreślił, że było bardzo dobre, a on sam cieszy się, że do niego doszło. Jak podkreślił – celem było bliższe poznanie się.

„Wymieniliśmy nasze opinie na temat kwestii art. 7 i osiągnęliśmy wiele zbieżnych punktów”

- podkreślił Czaputowicz.

Zaznaczył, że omówiona została również kwestia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Czaputowicz podkreślił w rozmowie, że w przekonaniu polskiego rządu jest on w pełni legalny. Minister zaprosił też Timmermansa do Polski i jak poinformował – zaproszenie zostało przyjęte.

Jak dodał – wiceszefowi KE zależało na tym, aby Polska angażowała się w kwestię obrony granic, a to jest punkt zbieżny z polityką polskiego rządu. Poinformował również, że spotkania tego typu będą kontynuowane.

„Szukamy tego co nas łączy i staramy się rozwiązać wspólnie ten problem i rozwiązać go do końca”

- mówił Czaputowicz.