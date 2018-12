Czaputowicz ostro o Francji: Protestujemy i będziemy protestować...

"Są różnice interesów; część państw, które nie chcą dokładać do unijnego budżetu, używa argumentów mówiących np. o tym, że państwa, które korzystają z funduszy europejskich, nie przestrzegają unijnych standardów, co ma być argumentem na rzecz ich ograniczenia"- stwierdził polityk. Czaputowicz wskazał, że Polski rząd nie widzi "racjonalnych argumentów, aby w sposób zasadniczy ograniczać tradycyjne polityki- wspólną politykę rolną oraz politykę spójności".

Odnosząc się do sytuacji w UE szef MSZ wskazał też na zapowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczące m.in. podniesienia minimalnych uposażeń oraz zwolnienia z podatków honorariów za nadgodziny, które - zdaniem Czaputowicza - wiązać się będą z przekroczeniem dopuszczalnego w UE deficytu budżetowego. Polityk zarzucił prezydentowi Francji "złamanie unijnego prawa i standardów", gdyż limit dopuszczalnego deficytu wynosi 3 proc. PKB i już wiadomo,, że Francja go przekroczy,

"Dziwi, że KE chce przejść nad tym do porządku, a komisarz UE ds. gospodarczych, Pierre Moscovici, mówi: „w tym kontekście to jest zrozumiałe”- ocenił minister, który w tym kontekście przywołał wypowiedź przewodniczącego Komisji, Jean-Claude’a Junckera, który pytany w 2016 r. o to, dlaczego KE stosuje wobec Francji taryfę ulgową ws. deficytu, odparł: „Bo to jest Francja”.