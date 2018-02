Czaputowicz o sporze z Izraelem: Trzeba tonować napięcia

Szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Estonii, który gości obecnie w Warszawie. Po spotkaniu dziennikarze pytali polskiego ministra o relacje między Polską a Izraelem w kontekście budzącej skrajne emocje nowelizacji ustawy o IPN.

"W kwestii utrzymania stosunków z Izraelem uważam, że należy tonować napięcia po obu stronach, jestem przekonany także, że rząd izraelski będzie dążył do deeskalacji emocji"-stwierdził Czaputowicz. Szef MSZ zwrócił uwagę, że zdarzają się "różne wystąpienia", a temperatura sporu jest wysoka.

"Uważam że to nie jest właściwy, dobry rozwój sytuacji. Dlatego jestem przekonany, że rząd izraelski będzie dążył do deeskalacji tych emocji - powiedział. Polityk zapewnił, że Polska na pewno nie zmieni podejścia do Izraela, który uznaje za ważnego, strategicznego partnera. Czaputowicz podkreślił, że nasz kraj wspiera Izrael w jego aspiracjach międzynarodowych.

Dopytywany o spotkanie zespołów obu krajów ds. dialogu prawno-historycznego, minister poinformował, że polski zespół już odpowiada na pierwsze pytania.

"Wierzę, że do spotkania dojdzie"-podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Minister Czaputowicz przypomniał, że prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że po podpisaniu skieruje ustawę o IPN do Trybunału Konstytucyjnego, co daje więcej czasu na refleksję, zastanowienie się nad argumentami i interpretacją prawa.

"Jeśli przyjmuje się takie założenia, że intencją Polski jest fałszowanie historii, to należy rozwiać te wątpliwości"-zaznaczył szef MSZ.

yenn/PAP, Fronda.pl