Czaputowicz: Na spotkaniu z Timmermansem nie było mowy o ustępstwach ze strony Polski

Szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz rozmawiał w niedzielę z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. Minister poinformował Polską Agencję Prasową, że nie było mowy o ustępstwach ze strony Polski w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości.

"Polska realizuje reformy, które zostały wprowadzone w życie. Będziemy obserwować jak one są realizowane i myślę, że będzie później chwila do refleksji"- powiedział Czaputowicz, wchodząc na spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE. Z Timmermansem szef polskiego MSZ spotkał się wczoraj po godzinie 19.

"To była pierwsza nasza rozmowa, ale bardzo dobra, będziemy kontynuować rozmowy w przyszłości"- zapewnił później w TVP Info minister Jacek Czaputowicz. Jak dodał polityk, omówiona została kwestia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.

"Powiedziałem jak my to widzimy, że on jest w pełni legalny. Umówiliśmy się też na dalsze konsultacje na szczeblu ekspertów i zaprosiłem Fransa Timmermansa do Warszawy"- poinformował szef polskiej dyplomacji. Jednocześnie Czaputowicz zapewnił, że podczas niedzielnego spotkania nie było mowy o ustępstwach ze strony Polski w kwestii zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Jak poinformował, Polska odpowie na rekomendacje Komisji Europejskiej do 20 marca, czyli w przewidzianym terminie. Gdy KE podjęła 20 grudnia decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 traktatu unijnego, dała jednocześnie Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności.

Szef MSZ podkreślił, że obaj z wiceprzewodniczącym KE umówili się na utrzymywanie kontaktów, wymienili również numery telefonów. Jak dodał Czaputowicz, zaproszenie do Polski dla Timmermansa jest otwarte, choć lepiej, aby przed jego wizytą doszło do spotkania na poziomie eksperckim. Już wczoraj Czaputowicz poinformował, że złożył propozycję wysłania przez Polskę ekspertów, którzy zreferują polskie stanowisko w sprawie zmian w sądownictwie "ekspertom KE, prezydencji i państwom członkowskim". Zastrzegł, że termin nie jest jeszcze ustalony, bo wymaga to konsultacji z prezydencją i innymi państwami członkowskimi, ale, w ocenie szefa MSZ, to kwestia kilku tygodni."

„Omówiliśmy kwestię praworządności w Polsce. Nie mogę się doczekać kontynuowania tego dialogu w Warszawie i Brukseli”-napisał Timmermans na Twitterze. Wiceszef KE wyraził zadowolenie ze spotkania z ministrem Czaputowiczem.

yenn/PAP, Fronda.pl