Cyrk Arłukowicza! Robił wszystko, żeby ludzie Kasprzaka weszli do Sejmu

„Pokojowi” nastawienie „Obywatele RP”, KODziarze i Strajk Kobiet chcieli wejść do Sejmu dzięki szpalerowi posłów opozycji. Gdy to się nie udało, Bartosz Arłukowicz i inni posłowie opozycji chcieli załatwić protestującym przepustki do Sejmu.