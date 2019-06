Cyniczny Tusk? Dworczyk: ,,Wpisuje się w styl, który prezentują przed komisją politycy PO"

- Donald Tusk wpisuje się w styl, który prezentują przed komisją politycy PO. W największym uproszczeniu można sprowadzić to do sformułowań: «nie wiem, nie pamiętam, nic się nie stało, wszystko było w normie» itd. Szkoda, bo od byłego prezesa Rady Ministrów można by oczekiwać poważniejszego potraktowania tego tematu – powiedział w Radiu Warszawa minister Michał Dworczyk.