Cyniczny pokaz Tuska na Uniwersytecie w Poznaniu

Franco tchorz i marionetka hitlera lubil wacki 7.5.19 16:55

Boli zadek pisiorki, że Donek jeździ po świecie, przyjmują go z honorami, a kaczor czy moraw co najwyżej mogą pojechać na uczelnie rydza, ale i tak wcześniej muszą go wycałować w zadek i dać parę milionów z pieniędzy podatników?



hahaha