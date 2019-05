Cyniczne! Schetyna urządza kampanię wyborczą na wałach

- Mógłbym mówić godzinami, ale nie chcę już mówić o zwykłym nieudacznictwie, widać to w kwestiach dotyczących powodzi. W jaki niezdarny sposób są one rozstrzygane. Teraz okazało się, widzieliście to, teraz wszyscy walczą z powodzią. Kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie tym bardziej walczy, szczególnie, jeżeli jest w PiS, to jeszcze przebiera się. To po prostu jest polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo – mówił wczoraj Grzegorz Schetyna