Cynamon na bolesną miesiączkę, nudności i grypę!!!

Cynamon jest w naszej kuchni dość często obecny, jednak gdy spojrzymy na jego właściwości, zrozumiemy, że używamy go zdecydowanie zbyt rzadko. Warto, zwłaszcza w okresie świątecznym, nie żałować go i cieszyć się tak jego właściwościami, jak i niesamowitym smakiem oraz aromatem.

Cynamon należy do najstarszych przypraw znanych człowiekowi. Pojawia się już w Starym Testamencie. Używano go do celów leczniczych, także w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Ma zwalczać:

Przeziębienia

Wzdęcia

Nudności

Biegunki

Bolesne miesiączki

Ponadto dodaje energii oraz witalności oraz poprawia krążenie, dzięki czemu łatwiej się nam rozgrzać.

Pamiętać należy także, że to cudowne źródło manganu, błonnika, wapnia czy żelaza. Już pół łyżeczki tej przyprawy dziennie pozwolą wyraźnie obniżyć poziom złego cholesterolu LDL.

Wiele badań potwierdza także jego pozytywne działania na regulację poziomu cukru we krwi. To ważna informacja dla cukrzyków – zanim jednak zaczniemy stosować go terapeutycznie – skonsultujmy sprawę z lekarzem, zwłaszcza jeśli bierzemy na cukrzycę jakieś leki.

Cynamon Wspomaga także leczenie infekcji drożdżowych, a nawet hamuje rozprzestrzenianie się komórek rakowych.

Jeśli cierpisz na bóle stawów – cynamon jest zdecydowanie Twoim sprzymierzeńcem. Pół łyżeczki tej przyprawy z miodem przed śniadaniem pozwoli przynieść ulgę w bólach stawów – wystarczy stosować cynamon przez tydzień.

Z działania cynamonu zadowoleni będą również studenci 0 poprawia funkcje poznawcze oraz pamięć.

Może też zwalczać bakterie E. coli oraz jest naturalnym konserwantem. Potrafi sobie radzić także z trądzikiem.