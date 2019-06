Cymańskim zajmie się prokuratura? Chodzi o... KLAPSA!

"To znakomite politycznie!. Szaleństwo i głupota przeciwników politycznych przekracza wszelkie granice. Gdybym nie wiedział, jaki dzisiaj dzień, myślałbym, że to 1 kwietnia. To wariactwo angażować poważne organy państwa do takich spraw"-w taki sposób skomentował sprawę polityk Prawa i Sprawiedliwości, który ostatnio w programie "Tłit" WP w sprawie klapsów przyzznał rację RPD.