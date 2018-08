Cymański o 'totalnej opozycji': puszczają im nerwy

"Można się liczyć z tym, żę to będzie przybierało na sile, bowiem jak do tej pory jesteśmy świadkami bardzo dobrej kampanii Patryka Jakiego" - mówi poseł Tadeusz Cymański, komentując zamieszanie wokół fikcyjnych wpisów Patryka Jakiego.

"Byłem na meczu Odry Opole. Cały stadion krzyczał: Legia to stara k..." - taką treść miał mieć wpis Patryka Jakiego, cytowane przez polityków totalnej opozycji.

Jak się okazuje, tweet jest kolejnym "fejkiem" wyprodukowanym wyłącznie po to, by zaatakować kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Co ciekawe fikcyjne konto obserwowane było, jako pierwsze, przez polityków Platformy Obywatelskiej.

"Ogromne zaangażowanie Patryka Jakiego, błędy jego przeciwnika, bo było kilka takich wpadek, nie tylko o rodowitych warszawiakach, ale też i o Geremku - taka sama laudacja była bardzo źle odbierana również przez zwolenników Platformy. WYborcy są wściekli, bo nie tylko kandydat Zjednoczonej Prawicy robi dobrą kampanię, co ich kandydat robi błędy." - skomentował Cymański.

"Radzę aby Patryk Jaki pokazał atuty, bo je ma. Uważam, żę nasze społeczeństwo pomimo radykalizacji i takiego chamstwa, które niestety idzie również z góry, jednak ceni sobie wyważenie. Myślę, że tutaj szanse są wyrównane, to już jest sukces Patryka Jakiego, bo startował z pozycji skazanego na straty, a jednak - co pokazują sondaże - czeka nas pasjonująca walka. Według mnie tak historia z fejkiem, jest paradoksalnie na korzyść Patryka Jakiego" - podsumował poseł Zjednoczonej Prawicy w rozmowie z niezalezna.pl

mor/niezalezna.pl/Fronda.pl