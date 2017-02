Cymański: Jacek Saryusz-Wolski to 100-procentowy Polak

reklama

"Mi się wydaje przede wszystkim, nie budzi kontrowersji. To jest raz. Nie jest przesiąknięty platformerszczyzną taką do szpiku, do cna. Miałem okazję go poznać - mam jak najlepsze wspomnienia i wrażenia. Bardzo kompetentny, ułożony, doświadczony - nic mu nie brakuje. Jest bardzo inteligentnym rozwiązaniem, dlatego że jest bez wątpienia 100-procentowym Polakiem" - powiedział na antenie RFM FM poseł Tadeusz Cymański.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem Cymański mówił o ewentualnej kandydaturze Jacka Saryusza-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej, zamiast Donalda Tuska.

Pytany, czy ta kandydatura jest w ogóle realistyczna, Cymański odparł, że rzecz rzeczywiście może się nie udać. "Jest to propozycja. Nie znam też kulisów ani szczegółów i chyba nie o to tutaj chodzi. Myślę, że to jest po prostu pokazanie, pomysł, że jest też możliwość znalezienia rozwiązania, że będzie wilk syty i owieczka cała. Nie będzie zamieszania, kontrowersji wokół budzącego kontrowersje Donalda Tuska, a to jest fantastyczny, świetny kandydat. Pytanie, co na to adresaci tej propozycji" - powiedział Cymański.

kk/rfm24.pl

28.02.2017, 8:50