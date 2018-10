Cyberatak na Ukraińskie służby! Kolejna 'robota' GRU?

Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy poinformowała przed kilkoma minutami o zmasowanym ataku cybernetycznym na jej stronę internetową oraz gabinet elektroniczny dla interesantów, co uniemożliwiło jej normalne działanie.

Atak został przeprowadzony przy użyciu tzw. metody DDos, czyli mówiąc wprost, maksymalnemu obciążeniu serwerów poprzez atak z krajów typu Filipiny, Tajlandia bądź Malezja. Jak wskazują służby. atak rozpoczął się w poniedziałek wieczorem i trwał do wtorku, przez co niektórzy użytkownicy serwisów Służby Fiskalnej nie mieli do niej dostępu

Do zidentyfikowaniu ataku zastosowano mechanizm obronny, a o zdarzeniu poinformowano Państwową Służbę Telekomunikacji - przekazała Służba Fiskalna.

Jak dotąd służby nie poinformowały skąd przeprowadzony został atak oraz kto mógł za niego odpowiadać. Nieoficjalne eksperci wskazują na kierunek rosyjski. Kreml nie zajął jednak żadnego stanowiska w sprawie.

mor/PAP/Fronda.pl