Cwany Kukiz ideowiec

Chyba wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić do szczytnych haseł głoszonych przez ideowca – Pawła Kukiza, który twierdzi, że w Polsce nie ma demokracji, jest partiokracja, z którą on - Kukiz, postanowił walczyć za wszelka cenę, ponieważ jest ona źródłem zła wszelkiego w naszej ojczyźnie.

Przed wyborami, żeby uwiarygodnić się w oczach społeczeństwa, swojego ruchu nie przekształcił w partię polityczną, ale tym samym, po uzyskaniu niezłego wyniku wyborczego pozbawił się możliwości otrzymania subwencji z budżetu państwa, która przysługuje wyłącznie partiom politycznym. Mało tego, przekonywał, że jego ruch dobrowolnie rezygnuje z subwencji.

Kukiz z dumą powtarzał: nie nazywajcie nas partią! I nie mówcie "Kukiz nie dostanie subwencji" bo prawdziwe jest zdanie " Kukiz z własnego wyboru nie bierze subwencji .

No cóż, słowa piękne i chwytliwe, chociaż jak można zauważyć, specjalnie nie przysporzyły Kukizowi zwolenników. Jak widać, polskie społeczeństwo już tak łatwo nie ulega populizmowi, pomimo świadomości, że system w którym żyjemy, doskonały nie jest. Poparcie dla jego ruchu w jakiś znaczący sposób nie wzrosło, utrzymuje się na poziomie wyborczym.

Dziś wiarygodność Kukiza została zachwiana. Okazuje się, że ten człowiek idei jednak wyciągnął rączki po państwowy grosz. Co prawda niebezpośrednio, bo tak po prostu nie mógł, ale jak każdy cwany lis, znalazł na to inny sposób. W końcu musiał zauważyć, że pecunia non olet, o ironio, nawet te podtrzymujące partiokrację w Polsce.

Parę miesięcy zabrało kukizowcom obejście przepisów, zresztą oficjalnie przyznać się nie wypadało, że jednak pieniążki z kasy państwowej się przydadzą. Sprytni i inteligentni chłopcy kukizowcy znaleźli prosty sposób na pozyskanie tego, co należało się im, jak psu zupa.

Nie mogąc otrzymać subwencji (w wys. 3 mln zł) bezpośrednio, Kukiz musiał wskazać rachunek bankowy jednej z wielu organizacji pożytku publicznego (OPP), która te pieniądze otrzyma. I wskazał.

Najwięcej, bo 2,3 mln zł, dostanie fundacja „Potrafisz Polsko”. „Fundacja działa na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, wierząc w prymat dobra wspólnego nad partykularnymi interesami grup społecznych, biznesowych i politycznych”

Chciałoby się powiedzieć – pięknie, co za gest, gdyby nie jedno ale, takie malutkie ale… okazało się, że ta fundacja to organ ruchu Kukiza(sic!)

Fundacja istnieje od wiosny 2016 r. W tak krótkim czasie nie sposób uzyskać statusu OPP. Jednak Kukiz był cwany – przejęli Fundację Stypendialną „Dzieło św. Kingi”, którą w 2003 r. założył Wiesław Prostko (54 l.), działacz antyaborcyjny, i zmienili jej nazwę na „Potrafisz Polsko”. Prostki we władzach fundacji już nie ma. Za to w Sejmie pracę dostał jego syn Maciej Prostko (28 l.). Jest pracownikiem biura poselskiego Kukiz’15.

We władzach „nowej fundacji” jest m.in. kuzyn lidera Kukiz’15 – Paweł Kukiz-Szczuciński (43 l.). To on w kampanii współtworzył listy ruchu. Szefem rady fundacji został wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15 Stanisław Tyszka (37 l.). – Nie komentuję tego – powiedział Faktowi Tyszka, pytany, o co chodzi z milionami, które z budżetu płyną de facto na ruch Kukiz’15.

Jak widać, ideały ideałami, a rzeczywistość skrzeczy i obnaża tych tzw. ideowców, którzy okazują się zwykłymi hipokrytami i małymi cwaniaczkami, pozującymi przed społeczeństwem na bezinteresownych ludzi o czystych rękach i intencjach.

Nie od dziś jednak wiadomo, że polityka jest brudna i każdy, kto się nią para, zawsze w jakiś sposób się ubrudzi, dlatego nie warto stawiać siebie na piedestale, z którego poucza się i krytykuje innych, samemu nie różniąc się niczym, może jedynie stopniem hipokryzji.

Syzyfoptymista

Salon24.pl

20.09.2016, 13:45