Cudowne uzdrowienie z raka. Tak działa Pan Bóg

Therese Daoud trzykrotnie nie mogła poddać się amputacji nogi z powodów problemów administracyjnych. Za ostatnim razem pomyślała, że to jakiś znak od Boga. Po trzech miesiącach okazało się, że nowotwór całkowicie zniknął.

Po trzecim uniemożliwieniu odbycia operacji Daoud uznała, że to może być znak od Boga. Wróciła do swojego domu nieopodal Haify w północnym Izraelu i modliła się o zdrowie. Trzy miesiące później powróciła do szpitala na konsultacje z lekarzem.