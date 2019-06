Cudowna figura Matki Bożej słynąca łaskami

nikt 21.6.19 11:43

Wyszedł mi w sumie " kogiel mogiel " , ale kto mądrzejszy , to zorientuje się o co mi chodzi .



Ale wpadła mi do głowy inna myśl . Dlaczego KK tak od razu " z gwinta " łączy wszystko z seksem ? Aż tak od początku swego istnienia jest pod tym względem zwichrowany ?

A spojrzenie na wszystko z innych perspektyw ? Za trudne co ? Jak się jest wypaczonym władzą , bogactwem i ciasnotą horyzontów to się raczej temu nie dziwię .