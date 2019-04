,,Cudotwórca'' Robert Biedroń

- Wiosna jest od początku murem na wszystkich manifestacjach za nauczycielami. Zresztą ja pamiętam w lutym, kiedy my przedstawiliśmy nasze propozycje dotyczące oświaty, powiedzieliśmy, że zawód nauczyciela nie może być wiecznym wolontariatem, to odezwały się też głosy, że jest to populizm, że jest to rozdawnictwo itd. - podkreśla

Jednocześnie krytykuje pomysł "13 emerytury", ale stwierdza, że "pół miliona emerytów, którzy dostają emeryturę poniżej tysiąca złotych", unikając odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązałby ten problem.