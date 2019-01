Cud za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego zatwierdzony przez lekarzy

Arczi 21.1.19 9:57

Gdy zapytamy się przeciętnego człowieka kim był Prymas Tysiąclecia, to często usłyszymy: "O, o, o Wielki Człowiek. Jakie mądre kazania wygłaszał"... A jak zapytamy : "Dlaczego nie żyjesz człowieku wg zaleceń, wskazówek Prymasa i nauki kościoła? Co wtedy usłyszymy? "A nie - to mnie nie dotyczy, to nie... Może jutro - kiedyś... Ile wtedy warta jest ta nauka dla każdego z nas?