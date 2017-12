CUD w rodzinie, czyli jak wychowywać dzieci

Gościem Tematu Dnia Salve TV był Jacek Mycielski, autor książki pt: "Elementarz dla rodziców", który z Ewą Pietrzak zdradził receptę na to, jak dobrze wychować dzieci.

- Dziecko nie ma zastąpić męża, nie ma stać się imperatorem, królem, który rozkazuje. Dziecko, w pierwszym okresie swojego raczkowania, mówienia, chodzenia, nie ma stać się głównym i jedynym punktem uwagi i zabrać cały czas swoim rodzicom. W tym okresie musi nauczyć się pierwszych słów, i to nie jest "mama", "tata", to jest "wolno", "nie wolno" - mówił Jacek Mycielski

- Łóżko małżeńskie ma wielką rolę, to jest prawie że cud - dodawał

Pytany, co zrobić, gdy dziecko wpada w złe towarzystwo, mówił:

- Absolutnie nie trzeba stawać po stronie swojego dziecka, przeciwko dziecku sąsiada, przeciwko sąsiadowi, na pewno nie przeciwko nauczycielowi. Można ewentualnie porozmawiać i z dzieckiem i z tą osobą - stwierdził

- Wszystko, co w tej książce piszę, przeżyliśmy sami. Odpowiadam na pytanie "jak to zrobiliście" - podkreślał

- Celem nie jest wychowanie dziecka grzecznego. Dziecko, które kocha i jest kochane. Jeżeli dziecko kocha, to nie zrobi komuś krzywdy. Jeżeli dziecko jest kochane i czuje to, że rodzice poświęcają mu uwagę, przytulą go, jest szczęśliwe. To jest najważniejsza rzecz - zaznaczył

- Zmęczenie i czas to są pojęcia, które były motywem napisania tego elementarza. (...) Polecam wszystkim małżeństwom dobrą kłótnię - podsumował Jacek Mycielski