Cud - Jak Niepokalana dała pieniądze św. Maksymilianowi M. Kolbe na druk Rycerza Niepokalanej

Przy wypłacaniu drukarni za numer styczniowy "Rycerza Niepokalanej" okazał się brak 500 Mp. Tego samego jednak dnia, tj. 9 I br. 1922, znaleziono a na ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Franciszkanie, Kraków) list z napisem: "Dla Ciebie, Matko Niepokalana", a w nim właśnie brakującą kwotę 500 Mp. wraz z wierszykiem, który choć słaby w układzie, przecie jako wyraz serdecznego uczucia ku Niepokalanej, tu zamieszczamy: "Kocham Cię, kocham Niepokalana,

Co dzień do Ciebie modlitwy wznoszę:

Wszakżeś Ty Matka ma ukochana,

Droższa nad wszelkie ziemskie rozkosze. Ty wiesz, jak bardzo tęsknię do Ciebie,

Wiesz jak serdecznie Ciebie miłuję -

Kiedyż się z Tobą połączę w niebie,

I Twoją, Matko, dłoń ucałuję? A chociaż tęsknię, a chociaż pragnę,

Jednak cierpliwie czekać tu muszę,

Aż Pan wyznaczy zgonu godzinę

I wyrwie z ciała stęsknioną duszę. A póki jeszcze żyć mam na świecie,

O Matko moja, bardzo Cię proszę:

Niechże przez krótkie doczesne życie

Wszystko spokojnie dla Ciebie znoszę. Wszystkie krzyżyki, upokorzenia

Pomóż mi znosić, Matko kochana,

Bym mogła kiedyś za te cierpienia

Wielbić Cię w niebie - Niepokalana!"



O. Maksymilian M-a Kolbe



