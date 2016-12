Cud? Figura Chrystusa i kartka z Biblii przetrwały pożar w USA

reklama

W stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych miały miejsce ogromne pożary, które pochłonęły życie kilkunastu osób oraz zmusiły do ucieczki ze swoich domów aż 15 tysięcy osób. To największy pożar od 100 lat w tym stanie. Przyczyną było podpalenie – twierdzą amerykańskie służby. Miały tam jednak także miejsce wydarzenia niezwykłe – podaje pch24.pl.

Według relacji w jednym z domów, który był doszczętnie spalony, przetrwała figurka Jezusa Chrystusa. Cała pokryta była sadzą oraz popiołem, jednak ogień nie zdołał jej spalić. W mediach społecznościowych opublikowane zostało nawet jej zdjęcie, co bardzo poruszyło internautów.

Podobna rzecz wydarzyła się kilka dni wcześniej, gdy w podobnej sytuacji znaleziono kartkę z Biblii, częściowo nadpaloną, z zachowanymi na niej wersami „O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne” (Jl, 1, 19). Miało to miejsce w spalonym parku rozrywki. Również i zdjęcie tego znaleziska trafiło do Internetu.

Isaac McCord, który znalazł ową kartkę, powiedział CNN: „To była jedna z najdziwniejszych chwil w moim życiu, zarówno emocjonalnie, jak i duchowo” Chciał, aby zdjęcie, które udostępnił, dzięki Bożemu Słowu, dało ludziom nadzieję.

Według wielu Amerykanów to znaki nadziei, dzięki którym Bóg wzywa ich do ufności.

