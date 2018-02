Cóż za chamstwo!!! Sikorski: Gargas łże jak bura suka

I pomyśleć, że ten człowiek w swojej karierze politycznej był m.in. marszałkiem Sejmu i ministrem spraw zagranicznych! Radosław Sikorski dziś nie pełni już żadnej ważnej funkcji, za to oddaje się pluciu jaden na Twitterze.

Mało kto tak zajadle atakuje polski rząd, jak były szef... Tak, dyplomacji. Od Sikorskiego obrywa się również dziennikarzom bardziej przychylnym obecnej władzy. Wypowiedź dziennikarki TVP, Anity Gargas wywołała w byłym ministrze prawdziwą furię!

"Gdy szefem dyplomacji był Radosław Sikorski, tak naprawdę nic się nie działo w kwestii najważniejszego dowodu, jakim jest wrak Tu-154M"-oceniła Gargas na antenie Polskiego Radia.

"Pani Redaktor raczy kłamać jak bura suka”-skomentował Sikorski na Twitterze.

Polityk utrzymuje, że resort spraw zagranicznych w czasach, gdy kierował nim Sikorski, wielokrotnie zwracał się do strony rosyjskiej o zwrot wraku rządowego Tupolewa, jednak Rosjanie konsekwentnie odmawiali. Wpis byłego szefa polskiej dyplomacji wywołał oburzenie. Internauci podkreślali, że Sikorski mógł dać wyraz swojej frustracji w bardziej kulturalny sposób.

Pani Redaktor raczy kłamać jak bura suka. https://t.co/MzW5P5GYTK

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 8 lutego 2018

Faktycznie, nie wszyscy zrozumieli literacka aluzję do marszałka Ludwika Dorna.

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 8 lutego 2018

Tak, Radosław Sikorski kocha literackie aluzje! Po wybuchu "afery podsłuchowej" polityk tłumaczył się ze swoich słów o "murzyńskości", udostępniając na Twitterze link do tego hasła w Wikipedii. Literackie nawiązania to jedno, a kultura to drugie, o czym przypomnieli byłemu szefowi MSZ użytkownicy Twittera:

Obrzydliwe słowa w ustach "dyplomaty". Można powiedzieć co Panu leży na wątrobie bardziej cywilizowanym językiem.

— 20 plus (@dorawrocek_dora) 8 lutego

Klasa, styl, kultura, kurtuazja i dyplomacja. Dżentelmen z Chobielina. pic.twitter.com/PtKCzPmsJR

— Wojciech Wybranowski (@wybranowski) 8 lutego 2018

Jestem za równouprawnieniem, ale wobec uwag kilku Pań, niniejszym wycofuję powiedzenie, że Pani Redaktor A. Gargas 'kłamie jak bura suka.' Bardzo przepraszam. Mówiąc, że za moich czasów w MSZ nie staraliśmy się o zwrot wraku, po pisowsku łże. Oto dowód: https://t.co/KihHLW58W6

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 8 lutego 2018