Cóż za BUTA!!! Tusk broni swojego wiceministra i atakuje PiS

Na antenie TVN24 przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk znów bronił byłego wiceministra w swoim rządzie. Przypomnijmy, że Jacek K., były wiceszef resortu finansów, został wczoraj rano zatrzymany przez CBA w związku z tzw. aferą hazardową.

"Nie chcę spekulować, co spowodowało agresywną i nie do zaakceptowania akcję, to nie jest moje zadanie, ale to tylko potwierdza to bardzo złe wrażenie, że w Polsce prawo i wymiar sprawiedliwości stały się instrumentem do politycznej konfrontacji. Z całą pewnością to nie ułatwi nam odbudowy reputacji Polski, polskiego państwa – tak w oczach Polaków, jak i społeczności międzynarodowej"-stwierdził były premier, który na antenie TVN24 bronił członka swojego rządu. Zdaniem Donalda Tuska, Jacek K. "zachowywał się bez zarzutu, z odwagą i determinacją", a rząd PiS wybrał go na swoją "ofiarę".

"Ta sprawa jest o wiele poważniejsza niż domysły i spekulacje czy jest to kolejne uderzenie we mnie. Chciałbym abyśmy potrafili istotę tego problemy nazwać po imieniu. Dla doraźnego interesu politycznego używa się machiny państwa - prokuratury, policji, telewizji rządowej."- atakował.

„Państwo z całym swym aparatem nastawiło się wyłącznie na konfrontację i walkę z opozycją i na takie permanentne zniesławianie przeszłości właściwie po to, żeby budować nieustanne alibi, często dla swojej bezradności, albo żeby przykrywać swoje oczywiste błędy"-stwierdził szef Rady Europejskiej, któremu nie podoba się również komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT.

"Nie chodzi o dochodzenie do prawdy i sprawiedliwości, ale o polityczną hucpę; to próba budowania nieustannego stanu zagrożenia i sensacji"-stwierdził były premier. Pytany przez dziennikarza, który zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku dochody z VAT były większe niż za czasów rządu PO-PSL, dlaczego ekipa Tuska podczas swoich rządów nie mogła lepiej się postarać, Tusk stwierdził, że komunikaty rzucane przez polityków PiS, „czasami kompletnie niewiarygodne kwoty, bez żadnego pokrycia w faktach” mają zbudować obraz „Polski w ruinie”.

Jak widać, Tusk gra coraz ostrzej. Skończył z fałszywą troską, przeszedł do prawdziwego ataku...

yenn/TVN24, Fronda.pl